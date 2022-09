x x

CERIANO LAGHETTO – “Una bellissima giornata di sport e amicizia al Tennis Ceriano”: così i dirigenti del club sportivo cerianese ricordano una intensa domenica nella struttura di via Campaccio dove “l’occasione è stata l’inaugurazione del nuovo campo da padel con un torneo che visto la vittoria della coppia Vago/Vago, che hanno avuto la meglio sulla coppia Ponti/Raschi. Il taglio del nastro è stato fatto dal sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa, da sempre grande sostenitore e tifoso del nostro club. Grazie a tutti i partecipanti”.

Il paese si è dunque dotato di questo nuovo impianto, per uno sport che in Italia appare davvero in forte crescita, in termini di numero di praticanti.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

06092022