SARONNO – Ancora una discarica abusiva nelle campagne e nei boschi del Parco del Lura e dintorni, al confine fra Saronno e Rovello Porro: l’ultima della serie è stata trovata nella zona del campo sportivo rovellese, dove qualcuno (era già capitato in passato) ha lasciato numerose bottiglie di vino vuote, in vetro. Evidentemente c’è ancora chi non rispetta le norme della raccolta differenziata, anche quando si tratta di materiale facilmente “riciclabili” ma che se lasciati nell’ambiente possono creare problemi, come appunto il vetro.

Per quanto riguarda questa discarica, si tratta di oltre venti bottiglie disseminate nel sottobosco: ne è comparsa anche la foto sui social (sopra un dettaglio) ed a sistemare le cose ci ha pensato un cittadino, che le ha raccolte).

07092022