SARONNO – Sono finite nel modo peggiore possibile le ricerche di Matteo Caronni, il giovane di Misinto che non si trovava da giorno; la salma è stata rinvenuta dai vigili del fuoco a Cairate.

A Solaro il giorno prima lo sgombero dagli occupanti abusivi, e la notte l’incendio. E’ successo nel complesso edilizio abbandonato, e che era stato occupato abusivamente, dove all’alba di giovedì erano intervenuti carabinieri e polizia locale per fare sloggiare diversi “abusivi” che si erano insediati nel caseggiato, un edificio di via San Pietro mai terminato per il fallimento della società che lo stava costruendo.

Cannibali, di tv ed apparecchi elettronici, alla piazzola ecologica di Rovello Porro: sono stati i volontari dell’Ave, Associazione verde età, che gestiscono la struttura ad imbattersi in questo periodo nelle ripetute incursioni di chi, alla piazzola di via Ariosto e di notte quando non c’è nessuno, ci va per smontare e rubare.

Un nuovo tassello per la proposta formativa del polo scolastico saronnese che diventerà anche una risorsa concreta per le aziende del territorio: oggi Saronno ha dato il benvenuto ad un’innovativa proposta formativa. Nell’anno formativo 2022/2023, grazie all’iniziativa portata avanti in maniera congiunta da Unione degli Industriali della Provincia di Varese e da Confindustria Alto Milanese e all’intesa con l’ITS Lombardia Meccatronica, prende avvio un nuovo corso post-diploma ITS in “Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici industriali” .

