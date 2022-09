x x

CARONNO PERTUSELLA – Intervento dell’ambulanza della Croce azzurra caronnese, ieri alle 14, in una ditta di via Lazzaretto, nella zona industriale nei pressi dell’ex statale Varesina, da dove era stato segnalato un malore. I soccorritori hanno trovato una donna di 34 anni alle prese con i postumi di una puntura di insetto, che le aveva causato qualche problema. La paziente si è comunque ben presto ripresa ed alla fine non si è rivelato necessario l’eventuale trasporto in ospedale.

Non è la prima volta, in questo ultimo periodo d’estate, che in zona si verificano casi di questo genere.

(foto archivio: un mezzo della Croce azzurra di Caronno Pertusella in servizio nella zona)

