SARONNO – Si terrà stamattina alle 9,30 alla chiesa della Sacra Famiglia il funerale di Maria Raengo 76enne ex professoressa di matematica e scienze alle scuole medie Aldo Moro. La saronnese era notissima non solo per la sua attività professionale ma anche per il suo impegno per gli animali.

E’ stata una precursora delle istanze di cura degli animali e da decenni si occupava di diverse colonie feline in città. Era la principale custode della colonia felina di via Don Guanella, la più antica di Saronno, ma si occupava anche di quella di via Sant’Antonio. Inoltre aveva a casa diversi gatti che curava con grande dedizione.

“Un grazie a nome di tutti gli animali di cui si è occupata con passione, amore, impegno” arriva dalla sezione Enpa di Saronno che ha garantito che si occuperà di tutti i suoi gatti che non saranno lasciati soli. “Sarà triste non vederla più pedalare verso le sue colonie – concludono gli attivisti – ma la ricorderemo sempre per la capacità di prendersi cura degli ultimi”.

