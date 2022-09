x x

SARONNO – In Prima categoria, seconda giornata (ma la prima si giocherà mercoledì 21 settembre), nel girone B pari del Rovellasca 1910 in trasferta contro l’Albate Hf, 0-0; mentre il Sc United è stato sconfitto 2-1 sul campo del Bovisio Masciago, ai cesatesi non è bastata la rete di Beretta. Pari casalingo, 1-1, dell’Asd Ceriano contro il Cantù San Paolo, per i cerianesi a segno Marone.

Al debutto del girone A, si registra invece la sconfitta esterna del Fc Tradate sul campo del Laveno Mombello mentre il Lonate Ceppino ha pareggiato 1-1 a Luino. Nel girone anche due formazioni della vicina bassa comasca: Salus Turate, che ha perso in casa 3-0 contro il Veniano; e la Pro Azzurra Mozzate, che quest’anno gioca a Locate Varesino. che ha vinto 2-0 (gol di Pagani e Gentile) contro l’Union Villa Cassano.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: azione di gioco della Asd Ceriano in un precedente match)

11092022