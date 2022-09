Calcio a Tradate: Varesina ancora vincente, ko Fc Tradate, pari Locate. Salus Turate travolta, Pro Azzura fa i tre punti

x x

TRADATE / VENEGONO SUPERIORE – Per quanto riguarda le formazioni del Tradatese, nel girone A di serie D vittoria della neopromossa Varesina, alla seconda giornata, in casa a Venegono Superiore contro il Breno. E’ finita 2-0: a segno subito i locali, dopo soli 4 minuti è Ekuban ad esultare per il gol; ma a fine primo tempo pareggiano gli ospiti, 1-1 firmato da Triglia. Nella ripresa però la formazione di casa prende il largo grazie alle rete di Bernardi al 32′ e di Sali al 49′. La Varesina resta al primo posto in classifica, con due vittorie in due gare e dunque 6 punti, parimerito con Virtus Ciserano Bergamo e Casatese.

In Prima categoria, seconda giornata, nel girone A la sconfitta esterna del Fc Tradate sul campo del Laveno Mombello mentre il Lonate Ceppino ha pareggiato 1-1 a Luino. Nel girone anche due formazioni della vicina bassa comasca: Salus Turate, che ha perso in casa 3-0 contro il Veniano; e la Pro Azzurra Mozzate, che quest’anno gioca a Locate Varesino. che ha vinto 2-0 (gol di Pagani e Gentile) contro l’Union Villa Cassano.

(foto archivio: esultano i giocatori della Varesina, la formazione è neopromossa in serie D)

11092022