x x

LAZZATE – Nel derby della prima giornata del campionato di calcio di Promozione, posticipo del tardo pomeriggio allo stadio di Lazzate, vittoria 1-0 del Fbc Saronno contro l’Aurora Cmc Uboldese. Il tutto in una gara nei primi venti minuti controllata dai saronnesi e poi decisamente equilibrata con gli uboldesi che nella ripresa hanno avuto alcune occasioni per pareggiare. A decidere l’esito dell’incontro le parate del portiere saronnese Buono, ed il rigore realizzato dall’ex di turno, Maugeri, a metà del primo tempo.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play dell’incontro e l’intervista al tecnico del Fbc Saronno, Danilo Tricarico; e ad Federico Rossi, giocatore dell’Aurora Cmc Uboldese.

Fbc Saronno-Aurora Cmc Uboldese 1-0

FBC SARONNO (4-4-2) Buono; Zanotti (18’ st Biscotti), Bello, Torriani, Rudi; Di Noto, Malaspina (12’ st Romeo), Scampini (30’ st Ramadan M.), Gheller (18’ st Costin); Maugeri (37’ st Monteverde), Brighenti. A disposizione Rivaldo, Vanzulli, Confalonieri, De Marco. All. Tricarico.

AURORA CMC UBOLDESE (4-4-2) Pasiani; Bartucci, Lelli Lu. (43’ st Fontana), Maiorano, Belli; Rossi, Montani (10’ st Besati), Yessoufou, Fiore (24’ st Alberti); Arienti, Niesi (44’ st Lelli L.). A disposizione Margariti, Calini, Passalacqua, Fagotti, Ceriani. All. Maestroni.

Arbitro: Pigozzi della sezione Lomellina (Ferretti di Varese e Gorlero di Legnano).

Marcatore: 27’ pt Maugeri (S) (rig.).

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: nelle belle immagini di Andrea Elli/Fbc Saronno le alcuni fotogrammi del match domenicale)

05092022