SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Cento% animalisti in merito all’ultima azione del sodalizio.

Sabato 10 settembre, come annunciato, alcuni Militanti della Sinergia Animalista (Centopercentoanimalisti e Fronte Animalista), si sono presentati a Fenegrò (in provincia di Como) per monitorare il palio degli asini e denunciare eventuali irregolarità. Ad aspettarli agenti della polizia di Stato, carabinieri e nientepopodimeno il dirigente responsabile della Digos di Como.

I militanti quindi, chiedevano di poter parlare con i veterinari e il sindaco Claudio Canobbio. Il primo cittadino arrivava in tempo reale e si dimostrava fin da subito disponibile, davvero una persona educata e cortese.

Gli asini avevano un’età superiore ai 4 anni come prevede la legge per poter gareggiare, a dirla tutta, erano molto socievoli e abituati alle carezze degli umani. Siamo convinti che il nostro intervento fisico e il precedente con il blitz notturno della settimana scorsa, abbia spronato gli organizzatori a non fare gli errori delle precedenti edizioni. Rimane che questo tipo di manifestazioni devono essere abolite, non solo a Fenegrò.

Unica pecca: il truciolato per garantire la sicurezza degli asini, appena sufficiente, un po’ di più non sarebbe guastato.

Abbiamo chiesto al sindaco di sostituire la corsa degli asini nei prossimi anni. La festa di Fenegrò è molto bella, il pubblico si è entusiasmato nel vedere i giochi degli atleti e dei ragazzini. Molto bravi anche gli sbandieratori e la coreografia dei figuranti, quindi una festa che merita di essere vissuta, che sicuramente può fare a meno del palio degli Asini. Raramente abbiamo visto un entusiasmo del pubblico di tale portata nel corso di una festa paesana.

Il sindaco di Fenegrò e tutti i suoi cittadini, facciano questo passo epocale, le basi per un cambiamento ci sono tutte. Soprattutto se pensiamo che i circhi con Animali da quelle parti non si attendano più per il volere del primo cittadino e della sua giunta comunale.