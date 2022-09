Softball, Bollate-Rheavendors Caronno: Argenis Blanco analizza gara 1 e gara 2

x x

BOLLATE – Buona la… seconda per la Rheavendors Caronno, nettamente battuta in gara 1 ma che poi, disputando un ottimo match e grazie ad una prodezza, ovvero ad un fuoricampo di Yuruby Alicart (e la grande prova in pedana di Yilian Tornes) ha vinto 1-0 gara 2, riportando in parità le sorti della semifinale scudetto di serie A1 contro il Mkf Bollate. Le prime partite, ieri pomeriggio e sera, sono state disputate sul diamante di Ospiate di Bollate, con tribune gremite. Al termine il manager caronnese Argenis Blanco analizza la giornata: “Ci siamo presentati a Bollate con l’obiettivo di vincere almeno una partita e l’abbiamo fatto, e lo abbiamo fatto nella partita più difficile, dopo avere perso 7-0 la prima la squadra ha avuto la determinazione di rifarsi subito, ed ora la serie è sul 1-1”.

Cosa succederà adesso, ovvero sabato prossimo sul campo di Bariola di Caronno Pertusella? “L’obiettivo è adesso di recuperare chi è acciaccato, come la nostra lanciatrice italiana Bianca Messina,e se ciò avvenisse, sarebbe un plus per Caronno” conclude Blanco.

