CARONNO PERTUSELLA – Allenatore da record: da 17 anni Argenis Blanco è alla guida della Rheavendors Caronno, ed è già stato riconfermato anche per il 2022, il presidente Alfonso Turconi ed i dirigenti sono contentissimi e non ci pensano neanche, a sostituirlo. Per Argenis e la Rheavendors un percorso comune iniziato dunque tanto tempo fa, e che ha dato ottimi risultati. Come rileva il presidente Turconi, “perchè è un piacere vederlo insegnare ai nostri bambini ed alle nostre bambine e nelle scuole caronnesi dove ormai da anni siamo una presenza fissa! E’ un allenatore ed anche un educatore, siamo contentissimi di averlo con noi!”

Blanco ha sposato in pieno la filosofia caronnese, quella di fare crescere il vivaio e valorizzare i talenti locali, almeno metà della sua squadra in serie A1 è composta da giocatrici del posto, caso più unico che raro in Italia. E poi c’è l’impegno quotidiano per fare crescere il vivaio: “La nostra forza sono un ambiente sereno, accogliente, dove è bello stare. E tutti i nostri volontari, che fanno sempre la differenza!”

(foto archvio: Argenis Blanco guida la “sua” Rheavendors Caronno)

