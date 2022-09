Visto da Varese: Lago e montagna, binomio vincente per la città-giardino

di EZIO MOTTERLE

Dal lago alla montagna, dalla montagna al lago. L’estate felice del turismo varesino conferma un binomio vincente per l’attrattività della città-giardino. Grande afflusso al Sacro Monte, folla al lido della Schiranna. Cultura, arte e spiritualità da un lato, nel cuore di un prestigioso patrimonio dell’umanità Unesco celebrato nei secoli dentro un’oasi naturale di grande fascino; relax, sport e svago dall’altro, sulle rive di uno specchio prealpino reduce dal clamoroso successo dei mondiali di canottaggio e dal sospirato ritorno alla balneabilità, nonché protagonista in questi giorni (fino a domenica prossima) dell’economia locale con la presenza sulle sue sponde della Fiera di Varese, 44esima edizione, valanga di espositori ed eventi. C’era una volta il progetto di unire lago e montagna, montagna e lago, con una monorotaia incastonata nel suggestivo paesaggio, partenza e arrivo nel cuore delle due grandi attrazioni, tredici fermate intermedie, eccezionale valenza turistica e non solo. Non se n’è fatto nulla per ora, anche se alla luce degli oggettivi problemi di accesso ai due celebri poli turistici, fronteggiati negli anni non senza difficoltà, l’idea viene periodicamente accarezzata. Bus navetta e funicolare verso Santa Maria del Monte, ampi posteggi attorno al parco sulla sponda lacustre: così si cerca intanto di agevolare quel doppio assalto di visitatori che impone uno sviluppo delle potenzialità ricettive legate alle due località. Tema che non mancherà di emergere anche in questa settimana di eventi fieristici, nel cuore di un territorio che ha sperimentato di recente (ci sono stati oltre 15mila pernottamenti nell’area varesina solo durante la settimana delle gare internazionali di canottaggio) l’enorme opportunità garantita dai grandi eventi collocati in un contesto naturale ideale per accoglierli. C’è aria di un nuovo Eldorado azzurro-verde in grado di attrarre sul territorio quote rilevanti di visitatori assicurando grazie ad una inimitabile materia prima ottime prospettive di rilancio economico per il Varesotto, dove si moltiplica con una serie di iniziative promozionali l’impegno degli operatori locali per cogliere l’opportunità. Guardando oltre le emergenze che parevano averla offuscata.

