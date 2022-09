x x

SARONNO – Tragedia ieri alla periferia di Uboldo, ha perso la vita un giovane motociclista. Il 26enne viaggiava sulla propria moto in via del Purgante dove si è verificato l’impatto con un’auto. L’incidente è avvenuto nei pressi della Sp 527 nella zona del distributore.

Svastiche è insulti sui manifesti elettorali del Movimento 5 stelle, a Saronno si infiamma la campagna in vista del voto del 25 settembre.

Ieri il funerale di Maria Raengo 76enne ex professoressa di matematica e scienze alle scuole medie Aldo Moro. La saronnese era notissima non solo per la sua attività professionale ma anche per il suo impegno per gli animali.

Pronto, dopo sopralluoghi e verifiche dei tecnici, il conto dei danni della maxi grandinata dello scorso 26 luglio, quando hanno “piovuto” blocchi di ghiaccio grossi come albicocche ed anche di più. Ne ha parlato il sindaco Augusto Airoldi ai microfoni della emittente comuntaria, Radiorizzonti: “La grandinata del 26 luglio ha provocato davvero tanti danni, ci sono state auto con cristalli sfondati, e tetti rovinati. Si tratta di 500.000 euro di danni.