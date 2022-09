x x

CISLAGO – Dopo la moto rubata ritrovata e restituita qualche giorno fa, nuovo brillante risultato per la polizia locale del comandante Marco Cantoni ottenuto durante i quotidiani controlli del territorio.

Proprio durante un pattugliamento per le strade cittadine l’attenzione degli agenti è stata attirata da una vettura in sosta. I vigili hanno subito realizzato un controllo sulla Pegeout 206 insospettiti dal fatto che sembrava avesse una targa contraffatta e alterata. Gli accertamenti hanno confermato la manomissione che però non ha impedito alla polizia locale di risalire alla vera targa riconducile ad veicolo che era stato rubato nel milanese lo scorso 11 settembre. Dal comando è stato contattato il proprietario che ne aveva naturalmente denunciato il furto. Facile immaginare la soddisfazione del proprietario che si è visto restituire un veicolo di valore e ancora in buone condizioni.

—

