LIMBIATE – “Raccolgo l’appello e sottoscrivo l’impegno promosso dal Consigliere regionale della Lega Andrea Monti per salvare il ‘Frecciarancio’, il tram che da sempre serve la tratta Limbiate – Milano”. Così l’onorevole Andrea Crippa candidato uninominale alla Camera per la coalizione di centrodestra nel collegio Lombardia 1-02 (Seregno) in merito alla proposta del collega di partito al Pirellone lanciata a tutti i candidati del collegio brianzolo alle elezioni politiche.



“Come già chiesto da Regione Lombardia la settimana scorsa, è urgente l’apertura di un tavolo tecnico con il comune di Milano per scongiurare, come nel 2012, la chiusura di questa linea che serve – ricorda Crippa – circa tremila utenti tra Limbiate e Milano. La Regione grazie alla Lega si è già messa a disposizione per contribuire, anche economicamente, ai lavori necessari per mantenere la tratta. Un’azione non più rimandabile e che mi auguro possa trovare pieno sostegno da parte di tutte le forze politiche che si candidano a guidare il Paese per i prossimi anni”.



“Mentre a sinistra amano parlare di sostenibilità, difesa dell’ambiente e qualità dell’aria la Lega propone e interviene concretamente in tema di trasporti per garantire, anche a livello locale, la mobilità strategica nei territori. Ora ne hanno l’occasione, dimostrino – impegnandosi a sottoscrivere questo appello – l’intenzione di far continuare un servizio fondamentale per la Brianza. Nel prossimo Governo di centrodestra la Lega si impegnerà per sostenere il trasporto pubblico locale, Brianza compresa. Ringrazio e rispondo quindi all’appello dell’amico Andrea Monti: salviamo il Frecciarancio” conclude Crippa.

13092022