SARONNO – Da ieri e per tutta la settimana, la via Padre Monti sarà interessata dai lavori di manutenzione del manto stradale – in pietra – nel tratto compreso tra via Silvio Pellico e via Tommaseo. A comunicarlo è l’Amministrazione comunale saronnese.

“Sino alla conclusione dell’intervento il tratto stradale sarà chiuso al traffico veicolare e sarà altresì interdetto l’accesso in via San Giacomo da via Padre Monti. I pedoni potranno transitare con prudenza” dicono dal Municipio. Al via dunque una serie di opere che dovrebbero migliorare la pedonale via Monti, che si trova nel cuore della città di Saronno.

(foto archivio: una veduta della saronnese via Padre Monti. Ci si trova nella Zona a traffico limitato del centro storico cittadino)

