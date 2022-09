x x

UBOLDO – Gennaio 2023 è la scadenza ultima per la riqualificazione dell’area ex Lazzaroni., il grande complesso del vecchio biscottificio che si trova al confine fra Uboldo e Saronno lungo via Iv novembre. Il piano di trasformazione dell’area era stato presentato nel 2016 dall’amministrazione Guzzetti, che aveva stretto un accordo con Aries 2000 per un’opera che avrebbe portato 200 posti di lavoro ad Uboldo.

Anche il sindaco Luigi Clerici ha riconosciuto il pericolo del decadimento dell’accordo, chiedendo alla società più fatti: a gennaio, Aries 2000 dovrebbe presentare il progetto per trasformare lo stabilimento in uno spazio commerciale ed erogare 400 mila euro al comune, per poi procedere ad una fideussione per i 2 milioni previsti per le opere. A questi si andrebbero a sommare due milioni e mezzo per conformare la viabilità del viale Lazzaroni al nuovo centro. La pandemia da coronavirus aveva permesso una proroga per la presentazione del progetto, ma gennaio 2023 sarà la scadenza ultima: dopo quella data, l’area tornerà ad uso di produzione industriale.

Tutti i dettagli del progetto

Il progetto presentato nel 2016 prevede due aree di grandi dimensioni dove c’era lo stabile dedicato alla produzione. Aree che avranno una superficie al di sotto del limite di 19 mila metri quadrati di superficie indicata dal Pgt. Ci sarà un grande parcheggio, anche seminterrato, e una zona di magazzini a servizio delle attività commerciali. Non mancherà una zona ristorazione con una superficie di 5 mila metri quadrati. Per quanto riguarda la tipologia di attività sono ancora in corso valutazioni ma in base al Pgt non potranno essere della tipologia food e al momento si parla di un’attività di bricolage.

