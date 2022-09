x x

SARONNO – Lo scorso 10 settembre alle 10:30, a Palazzo Estense di Varese, nell’ufficio del sindaco Davide Galimberti, il Forum Lombardo delle Associazioni Familiari e il costituendo Forum delle Associazioni Familiari della Provincia di Varese, al quale hanno mostrato interesse (con differenti gradualità e partecipazione) ventitré realtà associative del territorio, hanno incontrato

l’amministrazione per rappresentare il percorso in atto e proporre una tavola rotonda da svolgersi

nella primavera 2023 sul tema della natalità e dell’assegno unico universale.

Per questa tavola rotonda si stanno definendo i relatori tra i quali Gigi De Palo, presidente del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, ha già confermato la propria disponibilità mentre si chiederà la partecipazione di un docente universitario esperto della tematica della natalità.

“L’Assessore ai servizi sociali del Comune di Varese, Roberto Molinari – spiega il saronnese Raffaele Pier Luca Di Francisca

Segretario Costituendo Forum Associazioni Familiari Provincia di Varese – ci ha accolto con parole di sostegno per questo progetto di costituzione del forum provinciale e il sindaco ci ha incoraggiato a proseguire in questo intento affinché si possa convergere, amministrazione comunale e associazioni familiari, nell’aiutare sempre più e meglio le famiglie nei loro bisogni”.

I temi dell’emergenza educativa e dei problemi inerenti all’affido familiare e all’aumento delle situazioni di patologia psichiatrica di minori, oltre alla complessità dell’aspetto dei Minori Stranieri Non Accompagnati, sono stati evidenziati dall’assessore come emergenze esistenziali alle quali porre particolare attenzione e iniziare una forma di collaborazione con l’associazionismo familiare.

L’iniziativa della tavola rotonda si inserisce nel percorso di costituzione formale del Forum Provinciale delle Associazioni Familiari della Provincia di Varese per il quale si sono tenute riunioni telematiche, la prima volta il 21 gennaio scorso anche con la partecipazione di monsignor Giuseppe Vegezzi Vescovo Ausiliare della Diocesi di Milano e Vicario Episcopale Zona II Varese, e poi in presenza, la prima in data 06 maggio alla chiesa prepositurale di Saronno.

L’ultima riunione si è tenuta lo scorso 10 giugno il Consultorio Familiare La casa di Varese, giorno in cui è stato costituito, al fine di accompagnare verso la costituzione formale del forum provinciale di Varese, un gruppo direttivo formato dalle seguenti persone: Giovanni Giambattista (Presidente Forum Lombardo delle Associazioni Familiari), Claudio Calabro’ (Associazione Nazionale Famiglie Numerose), Eugenio Rossotti (Famiglie per l’accoglienza), Lino Fignelli (Famiglie Nuove), Marco

Meurat (Consultorio Familiare La Casa di Varese), Roberta Cattorini (AIBI Associazione Amici dei Bambini), Raffaele Di Francisca (AIMC associazione italiana maestri cattolici).

Il gruppo direttivo è stato presente al completo alla riunione presso il Comune di Varese e ha apprezzato la piena disponibilità del Sindaco Galimberti e dell’Assessore Molinari nel patrocinare l’evento e li ringrazia per l’accoglienza, l’ascolto e la volontà di collaborazione, attuale e futura, mostrata ampiamente nel corso del profico incontro.

