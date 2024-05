Città

SARONNO – Nuovo cedimento dell’asfalto in via Manzoni: ieri mattina alcuni automobilisti hanno segnalato alla polizia locale il cedimento dell’asfalto nell’ultimo tratto di via Manzoni tra l’intersezione con via Roma e via Marconi.

I vigili hanno allertato Alfa, si sospetta un problema alla rete idrica o fognaria, e hanno posizionato un cavalletto per informare gli automobilisti e gli utenti della strada del rischio presente sull’asfalto. L’anno scorso indicativamente nello stesso punto si sono registrati altri tre cedimenti sistemati con mini cantieri.

Nella zona si sono registrate, nella giornata di oggi, dei rallentamenti intorno alle 9 per la presenza di un’auto in panne.

(foto archivio)

