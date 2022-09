x x

MISINTO – Il Motoclub Misinto per celebrare i 50 anni dalla fondazione organizzerà una festa su tre serate nel week end del 23-25 settembre. Una tensostruttura adeguatamente riscaldata ospiterà 400 posti a sedere dove si potranno gustare piatti della tradizione lombarda e non solo; non mancheranno postazioni per birra alla spina e palco dove si esibiranno gruppi rock e dj.



Il sabato pomeriggio i bambini nella fascia di età tra gli 8 ed i 14 anni potranno avvicinarsi alle mini-moto attraverso il programma federale di Hobby Sport. Istruttori qualificati faranno percorrere i primi passi a giovani desiderosi di provare una nuova esperienza, con protezioni adeguate e su un piccolo tracciato dedicato in totale sicurezza.

Alla domenica dalle 10 del mattino le moto storiche (datate finoal 1975) sfileranno su un circuito cittadino ed il loro rombo animerà le vie ed i vicoli. Una giornata carica di emozioni, in piazza Bergamonti ci sarà la celebrazione del pilota a cui il moto club è intitolato e la posa di due cippi in ricordo di Angelo e di Mauro Cattaneo, storico vice-presidente e colonna portante del moto club venuto a mancare da poco.

I ragazzi del Moto Club sperano di avere messo in campo tutti gli ingredienti giusti per l’ottima riuscita di una festa che celebra un traguardo così significativo perché sono carichi di entusiasmo e promettono di non far mancare delle altre novità e sorprese per le prossime stagioni.

Il programma

Venerdì 23 settembre:

alle 19 l’apertura della festa;

alle 21.30 il concerto della band “100% Vasco”.

Sabato 24 settembre:

alle 14 percorso di avvicinamento alle mini-moto per ragazzi dagli 8 ai 14 anni;

alle 19 apertura cucina;

alle 22 concerto rock.

Domenica 25 settembre:

alle 8 apertura iscrizioni per la rievocazione storica circuito cittadino;

alle 10 prove libere;

alle 11.15 commemorazione in piazza Bergamonti;

alle 12.30 pranzo del cinquantesimo anniversario;

alle 14: partenza rievocazione storica;

alle 18: premiazione gruppo 2;

alle 19: apertura cucina;

ore 21: serata condotta dal Dj Ivan Guadi.

(foto d’archivio)

14092022