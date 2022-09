x x

LIMBIATE – Pesante condanna per l’ex comandante della polizia locale di Trezzano sul Naviglio. L’uomo, residente a Limbiate, due anni fa era stato al centro di una vicenda della quale avevano parlato i giornali: a gennaio 2020 nell’auto della comandante della polizia locale di Corbetta erano stati trovati cinque dosi di cocaina: la donna aveva sempre detto di non saperne nulla e le indagini della polizia di Stato avevano portato al limbiatese, accusato di avere fatto piazzare la droga da un complice (condannato con rito abbreviato), ed al quale in primo grado sono stati ora inflitti 8 anni di reclusione (per detenzione di droga e calunnia) ed l’obbligo di risarcire la collega con 100 mila euro.

All’origine di tutto vi sarebbe stata una “vendetta” per dissapori quando il limbiatese aveva prestato servizio in prova a Corbetta. Nei confronti dell’uomo, che si è sempre proclamato estraneo alla vicenda, è stata disposta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

