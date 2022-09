x x

SOLARO – Hanno partecipato anche gli istituti di Solaro all’iniziativa nazionale “Un albero per il futuro – l’albero di Falcone”. Nella memoria di Falcone e in un contesto di educazione alla legalità, in circa 900 istituti scolastici italiani che hanno deciso di aderire al progetto, sono state donate e piantate circa 500mila piantine.

A partire dalle 9, nel “Il giardino della Legalità” della scuola secondaria dell’istituto comprensivo Luigi Pirandello, le cinque classi seconde hanno preso parte all’evento, con la partecipazione dell’arma dei carabinieri biodiversità bosco Fontana di Mamirolo e delle autorità locali.

Sono state preparate delle buche con diametro di 15-20 centimetri e profondità di 20 centimetri per la messa a dimora delle giovani piantine. A coronare l’atmosfera è stata organizzata anche una piccola mostra con disegni grafici di “alberi fantastici” e con dei cartelloni, che è stato possibile visionare durante la manifestazione.

Terminato l’evento alla scuola secondaria Pirandello, gli agenti dell’arma dei carabinieri biodiversità, il sindaco, l’assessore e il dirigente scolastico si sono recati nei plessi della scuola primaria Regina Elena, Mascherpa e Don Milani per attuare la messa a dimora dei restanti alberelli, un alberello per plesso, di cui si sono occupati un gruppo di alunni delle classi quarte.

Questi alberi contribuiranno a formare il “Grande bosco diffuso” formato dalle giovani piante messe a dimora da tutti gli studenti e che sarà visibile su un’apposita piattaforma web che monitorerà la crescita e lo stoccaggio di Co2. La presenza dell’Albero di Falcone concorrerà a sensibilizzare i ragazzi al tema dell’impegno sociale, ma anche all’importanza della salvaguardia ambientale.

