Calcio Tradatese: Varesina primo stop. Fc Tradate ok, Lonate battuto, pari Pro Azzurra

TRADATE – Nel Tradatese, per quanto riguarda la domenica sportiva, in serie D alla terza giornata primo passo falso stagionale della Varesina, battuta nella Bergamasca sul campo del Brusaporto dove è finita 3-1 per i locali. A segno la squadra di casa dopo 24′ con Miceheli, e raddoppio di Alberti al 37′. Nel finale gol del Brusaporto al 39′ con Forlani mentre il gol della bandiera per la Varesina è giunto al 48′ del secondo tempo, opera di Zefi.

In Prima categoria girone A, 3′ giornata, oggi pomeriggio la vittoria casalinga del Fc Tradate contro la Salus Turate: è finita 1-0 mentre il Lonate Ceppino ha perso in casa 3-0 contro l’Olimpia. La Pro Azzurra Mozzate ha pareggiato 2-2 in trasferta sul campo della Valceresio Audax, reti mozzatesi di Dell’Occa e Cantaluppi.

