RESCALDINA / UBOLDO – Notte movimentata, quella appena trascorsa, nella zona alla periferia fra Uboldo e Rescaldina: alle 3.15 l’intervento delle pattuglie dei carabinieri e delle ambulanze nell’area dei centri commerciali e dove ci sono diversi locali pubblici, in territorio rescaldinese, per un accoltellamento. I soccorritori hanno trovato un 25enne ferito: è arrivata anche l’automedica da Varese, le sue condizioni sono state stabilizzate ed è stato trasportato all’ospedale di Legnano, al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

All’apice di una lite, che avrebbe coinvolto alcuni giovani ed avvenuta in via Fratellli d’Italia, aveva poco prima subito un fendente all’addome. Le indagini sono adesso affidate ai carabinieri della Compagnia di Legnano, che stanno cercando di chiarire tutti i contorni dell’accaduto e trovare il responsabile.

(foto archivio)

13022022