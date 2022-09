x x

SARONNO – In occasione della nuova stagione teatrale, Helianto e ArtigianArte ancora impegnati per portare l’arte nel foyer del Giuditta Pasta di Saronno. Associazione culturale Helianto e associazione Artigian Arte dell’artista Sabrina Romanò, grazie alla collaborazione con il Teatro Giuditta Pasta, inaugurano, dopo il successo della scorsa stagione, il nuovo calendario di Art Foyer, programma continuativo di mostre allestite nel foyer del teatro. L’iniziativa prende infatti avvio venerdì 23 settembre con la mostra personale dedicata ai ritratti realizzati da Simona Atzori. La celebre ballerina sarà la grande protagonista dell’ottobre culturale saronnese: sabato 8 ottobre, alle 18, con l’evento di inaugurazione di Ri-tratti: dialoghi con l’anima, mostra personale allestita appunto all’interno di Art Foyer mentre domenica 9 ottobre, alle 21, sarà sul palco del Giuditta Pasta con lo spettacolo I miei 20 anni +2 in cui l’artista racconterà i suoi primi 20 anni di danza, di pittura, di arte e di vita.

E come sempre il momento della presentazione della mostra, previsto nel tardo pomeriggio di sabato 8 ottobre, sarà non solo una preziosa occasione per poter chiacchierare con l’artista ma anche per assistere all’intervento performativo degli attori di Helianto, attraverso il quale i ritratti esposti prenderanno vita in un reading poetico vibrante ed emozionante.

Nella seconda metà di novembre, invece, protagonista sarà Gianmaria Aprile (Pavia 1976), artista sperimentale che incide e stampa rigorosamente a mano nel suo laboratorio (Argo Laboratorium) nascosto nella provincia di Varese. Con Sentimento inatteso metterà in mostra le sue opere: foglie stampate a mano su carta per essere rese immortali ed eterne, con un intervento che nasce dall’incontro tra la tecnica incisoria e la stampa monotipo. Gianmaria Aprile è anche un musicista ricercato, ideatore dell’etichetta sperimentale Fratto9: un artista sempre alla ricerca di nuovi stimoli che il pubblico di Saronno avrà opportunità di incontrare in occasione della presentazione della sua mostra prevista per domenica 18 dicembre.

La mostra Ri-tratti: dialoghi con l’anima di Simona Atzori è allestita a cura di Sabrina Romanò e sarà visitabile nel foyer del teatro dal 23 settembre al 13 novembre in occasione degli spettacoli in cartellone e negli orari di apertura della biglietteria: mercoledì e sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30, venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Helianto e Artigian Arte ringraziano gli sponsor dell’evento: Dental Giba del Giardinetti e Galli al Teatro.