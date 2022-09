x x

ROVELLASCA / CESATE – Ieri sera il turno infrasettimanale di Prima categoria e Seconda categoria, recupero della 1′ giornata del campionato rimandata di qualche settimana rispetto ai tempi originariamente stabiliti, per non “partire” troppo presto.

In Prima categoria nel girone A passo falso casalingo per la Salus Turate, battuta 1-4 dal Bosto: ai turatesi non è bastato il gol di Bove e restano all’ultimo posto in classifica con tre sconfitte nelel tre gare sinora disputate. Sconfitta interna anche per il Fc Tradate, 0-1 contro l’Olimpia mentre il Lonate Ceppino ha vinto 3-2 sul campo del Victoria, reti lonatesi di Granelli, Voza e Saitta. La Pro Azzurra Mozzate ha perso 2-1 sul campo dell’Arsaghese mentre posticipata oggi, alle 21, la gara fra il Veniamo del mister saronnese Daniele Porro ed il Laveno Mombello.

Nel girone B derby locale Rovellasca 1910-Asd Ceriano 0-1: decide il confronto la rete di Vismara. 3-3 Sc United-Albavilla, per lo United hanno segnato Iacovelli (foto), Livelli e Chimenti.

In Seconda categoria nel girone X Cistellum-Lonate Pozzolo 9-1, Cogliatese-Marnate Gorla 2-3, Gerenzanese-Oratorio Lainate 2-0, Pro Juventute-Solbiatese 0-2, Gorla Minore-Nuova Abbiate 3-1.

