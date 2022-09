Panorama cronaca: caduta a Saronno, ciclista investito a Lomazzo, tamponamento a Limbiate

x x

SARONNO / LOMAZZO / LIMBIATE – Oggi alle 12.35 intervento dell’ambulanza della Croce rossa in via Volta a Saronno, per una caduta accidentale di una donna di 76 anni: è stata medicata direttamente sul posto.

A Limbiate tamponamento fra due automobili in via Monza, alle 9.20: tre persone (un uomo di 37 anni, una donna di 44 nani ed un bimbo di 8 anni) sono stati visitati dal personale dell’ambulanza della Croce d’argento, ma per nessuno è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul luogo del sinistro anche la polizia locale, per i rilievi del caso.

A Lomazzo sempre oggi, alle 7.35 in via Monte Bisbino, è stato investito un ciclista, pur fortuna senza gravi conseguenze: sul posto l’ambulanza della Croce rossa.

