BOLLATE – Sabato 24 settembre scatta sul diamante di Bollate l’Italian Softball Series, come due anni fa saranno di fronte MKF Bollate ed Inox Team Saronno. Tutte le partite in diretta su Fibs Tv ed Ms Channel (canale 814 di Sky). Come nel 2020 saranno i pochi chilometri che separano i due diamanti ad assegnare l’Italian Softball Series: Mkf Bollate ed Inox Team Saronno saranno di fronte in una serie scudetto tutta lombarda che promette spettacolo.

Bollate, alla sesta apparizione consecutiva in finale, è a caccia dello scudetto numero quattordici della sua storia, mentre dall’altra parte Saronno cerca la rivincita per la finale del 2020 (Bollate vinse la serie 3-1) e di conseguenza il primo titolo nazionale, dopo aver già conquistato un titolo continentale quest’estate con il successo nella Coppa delle Coppe.

Entrambe le compagini sono giunte a questa finale vincendo le rispettive semifinali in quattro partite, con il medesimo schema: dopo aver diviso la posta nel primo weekend di gare, in gara 3 e gara 4 hanno di forza strappato il pass per l’Italian Softball Series, senza dover ricorrere alla sempre imprevedibile gara 5.

L’Inox Team Saronno, che potrà contare sul fattore campo per via del miglior posizionamento in stagione regolare, contro la Poderi dal Nespoli Forlì ha dato sfogo a tutta la sua potenza offensiva: Giulia Longhi (8-12, 4 RBI), Milagros Lozada (7-15, 6 RBI), Alessandra Rotondo (7-11, 6 RBI) e Noa Armirotto (6-10, 5 RBI) non hanno lasciato scampo alla difesa forlivese. Se a questi numeri si aggiungono i 12 RBI di Bettinsoli e Brugnoli, i 10 punti segnati da Marrone e Pietroni e le cinque valide di Arianna Nicolini appare evidente quanto sia profondo il lineup saronnese, capace di segnare 40 punti in quattro partite di semifinale. In pedana Alice Nicolini ed Alexis Handley (coadiuvate da Chiara Rusconi che ha lanciato 4.2 inning in gara 1) hanno mostrato qualche difficoltà in più rispetto alle loro prove in stagione regolare, specialmente in termini di controllo, avendo concesso otto basi su ball a testa. La difesa, con sette errori, non ha certamente aiutato il compito delle lanciatrici ed è questo l’aspetto su cui la squadra guidata da Eduardo Arocha deve migliorare se vuole conquistare il tetto d’Italia come coronamento di un percorso che ha portato Saronno nell’élite del softball nazionale e continentale.

In casa Mkf Bollate invece questa finale è stata costruita principalmente intorno alle figure delle lanciatrici, Laura Bigatton e Veronika Peckovà. Le due destrimane di Bollate hanno concesso solamente tre punti in quattro partite al lineup della Rheavendors Caronno e sono state particolarmente efficaci anche grazie alle loro peculiarità: Bigatton, 4 K in 12 IP, cerca di indurre contatti facilmente gestibili dalla difesa, che in semifinale ha commesso un solo errore, mentre Peckovà è il prototipo dello strikeout-pitcher con 25 K in 14 IP. Particolare è anche la composizione delle due batterie, con l’ormai collaudata presenza di Elisa Princic a ricevere Bigatton ed Elisa Cecchetti a ricevere Peckovà. Le due lanciatrici sono anche due delle presenze più temibili nel box di battuta (quattro valide a testa in semifinale, le migliori tra le fila di Bollate), dove i numeri sono meno stellari di quelli di Saronno. Cecchetti (2-12, triplo, 3 RBI) e Camisasca (2-9, 2 R, 2 RBI), insieme a Costa e Princic (3 valide ciascuna), sono le giocatrici che hanno prodotto di più alle spalle di Bigatton e Peckovà, ma risulta importante anche l’apporto di Fumagalli (2-13, doppio) e di Logan Moreland e Silvia Torre le quali, oltre a proteggere a doppia mandata il lato destro dell’infield, sono le uniche giocatrici di Bollate con più di una base su ball conquistata (2 per Moreland, 4 per Torre).

Quella che all’apparenza può sembrare come una finale che mette di fronte hitting contro pitching and defense a guardare unicamente i numeri delle semifinali è in realtà molto più complessa. Non va dimenticato il fatto che il lineup di Bollate si sia trovato davanti Yilian Tornes, probabilmente la miglior lanciatrice della stagione, mentre Saronno ha sfidato un Forlì privo di lanciatrici straniere. Allo stesso tempo le prestazioni in pedana di Nicolini ed Handley sono state migliori in stagione regolare di quanto visto in semifinale e già hanno saputo farsi valere contro Bollate nell’ultima serie disputata tra le due squadre. In questo 2022 Inox Team Saronno ed Mkf Bollate si sono affrontate quattro volte e, con la sola eccezione di un 13-3 in favore di Bollate il 16 aprile, tutte le altre sfide si sono concluse con un solo punto di scarto e con due vittorie per parte. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per una Italian Softball Series combattuta, incerta e spettacolare.

Si comincia sabato 24 settembre dal diamante di Bollate con le prime due gare a partire delle 17. Tutte le partite saranno visibili su FIBS TV, con pre e post-partita, ed Ms Channel (canale 814 Sky).

Programma dell’Italian softball series

Gara 1: Mkf Bollate – Inox Team Saronno (sabato 24 settembre, ore 17)

Gara 2: Mkf Bollate – Inox Team Saronno (sabato 24 settembre, +30′ dopo la fine di gara 1)

Gara 3: Inox Team Saronno – Mkf Bollate (sabato 1 ottobre, ore 17)

Eventuale gara 4: Inox Team Saronno – Bollate (sabato 1 ottobre, +30′ dopo la fine di gara 3)

Eventuale gara 5: Inox Team Saronno – Bollate (domenica 2 ottobre, ore 11)

(foto: una giocata in base tra Arianna Nicolini, Inox Team Saronno, e Laura Bigatton, Bollate, in un derby del 202. Credit: Davide Carabelli)

24092022