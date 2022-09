x x

SARONNO – E’ stato portato a Milano per le cure del caso l’airone cinerino soccorso ieri grazie allo spirito di osservazione di alcuni residenti e dal tempestivo intervento dei volontari di Enpa Milano, Enpa Varese e Enpa Valle Olona e comune di Saronno.

Il giovane airone cinerino ferito è stato notato ieri pomeriggio nella zona del campo sportivo Prealpi. I saronnesi che l’hanno visto hanno subito dato l’allarme ed è stato recuperato, mettendolo in un trasportino, da una sorta di task force creata da Enpa Milano , Enpa Varese Valle Olona e comune di Saronno. L’animale perdeva sangue dal becco ed era molto denutriti e sofferente. Enpa Milano ha prestato prime cure. Da Enpa arriva un grande ringraziamento a quanti hanno collaborato al concorso.

L’airone cinerino è una specie protetta molto presente nel territorio del Saronnese. Vivono nel parco del Lura e, ovviamente nel parco degli Aironi, e si possono vedere anche nell’alveo del torrente proprio a Saronno.

