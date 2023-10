CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese è retrocessa in Eccellenza ma gli sportivi locali possono continuare a godersi la serie D grazie all’accordo che ha portato per questa stagione l’Arconatese (serie D) a disputare tutti gli incontri casalinghi allo stadio di corso della Vittoria. E oggi pomeriggio è andato in scena un match che ha attirato tanti sportivi, ad affrontarsi per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia serie D i padroni di casa della Arconatese e la terza squadra di Milano, ovvero l’Alcione. Entrambe in campionato sono al momento al comando nei rispettivi gironi.

Gara combattuta ma con poche occasioni, da entrambe le parti, e risultato bloccato sullo 0-0 al novantesimo: si è andati ai calci di rigore con successo della formazione di casa, che dunque supera il turno; protagonista il portiere Giroletti che ha neutralizzato due penalty.

Arconatese-Alcione 0-0 (4-3 d.t.s)

(foto: un momento del match allo stadio di Caronno Pertusella)

18102023