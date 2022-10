Calcio giovanile: l’Atalanta vince il torneo di Lazzate dedicato a Maurizio Citati

x x

LAZZATE – È andato in scena domenica il torneo di calcio giovanile dedicato a Maurizio Citati, collaboratore dell’Ardor Lazzate scomparso prematuramente nel maggio scorso. All’evento, che si è tenuto allo stadio di via Laratta, hanno partecipato alla premiazione la moglie Silvia e il figlio Niccolò.

Le competizioni, rivolte alle categorie 2013 e 2014, sono state vinte da Atalanta Bc, mentre i gialloblù di casa si sono piazzati al quarto posto.

Maurizio aveva 51 anni ed era originario di Rovellasca: era rimasto vittima di un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile a Madrid in Spagna, era stato colpito da un muletto.

L’Ardor lo aveva ricordato così.

Come un fulmine a ciel sereno. Maurizio, all’improvviso, è volato in cielo. E lascia un vuoto enorme in tutti noi: sincero, generoso, buono come il pane. Uno degli artefici delle recenti opere di ristrutturazione del centro sportivo, ha contribuito per anni alla causa gialloblù mettendosi a disposizione sotto qualsiasi veste. In cucina, al bar, in campo, negli spogliatoi. Ovunque. Ex dirigente accompagnatore, Mauri, come lo chiamavano tutti, era soprattutto un nostro grandissimo amico. Una di quelle persone che ti entrano nel cuore e sono destinate a restarci per l’eternità. Uno di cui non puoi fare a meno. Un vero Uomo Ardor che, ne siamo certi, ci mancherà tantissimo. Ciao Mauri, ciao amico: sarai per sempre uno di noi. Ti vogliamo bene.

(foto: squadra in campo a Lazzate per il torneo dedicato a Maurizio Citati, collaboratore dell’Ardor Lazzate scomparso prematuramente nel maggio scorso)

04102022