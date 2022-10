x x

BOLLATE – Brutto pomeriggio per i tifosi che numerosi domenica pomeriggio hanno seguito il Fbc Saronno impegnato, per la sesta di Promozione, sul campo della Solese a Cascina del Sole di Bollate: i giovani padroni di casa hanno dato una bella scossa alla loro deficitaria classifica, travoltendo la “corazzata” saronnese. Ribaltando tutti i pronistici, è finita 3-0 per la formazione di casa.

La cronaca – Avvio promettente del Saronno con Maugeri che dribbla un paio di avversari e si presenta in area della Solese, palla in mezzo ma la difesa respinge. Il Saronno sembra poter controllare la situazione ma al 23′ segna la Solese: azione personale di Castiglioni, il migliore dei suoi, che viene atterrato al limite dell’area, Bajoni batte la punizione e segna. I saronnesi mantengono il possesso palla, ma è piuttosto sterile: al 38′ ci provano Maugeri e Scampini, il tiro di quest’ultimo va alto; ed al 40′ Iaconis con un diagonale, ma per il portiere di casa è ordinaria amministrazione. Nella ripresa è sempre del Saronno la supremazia territoriale ma con poche occasioni mentre la Solese ogni volta che avanza, segna: al 26′ dopo un corner, con Bezzi di testa in mischia, e ad una manciata di minuti dalla fine con Villani, sempre in mischia e sempre dopo un calcio d’angolo.

Il tabellino

Solese-Fbc Saronno 3-0

SOLESE: De Cesare, Cozzi, Bezzi, Trionfo, Rana, Castiglioni (36’ st Malvaso), Altamura, Bajoni (41’ st Ranieri), Serpieri (17’ st Bollini), Perotti (23’ st Laraia), Villani. A disposizione Conca, Uku, Truzzi, Russo, Feola. All. Ferretti.

FBC SARONNO: Buono, Pelucchi (25’ st Lanzillotta), Torriani, Bello, Pecis, Scampini, Ramadan M. (1’ st Gioia), Gheller, Iaconis (32’ st De Marco), Maugeri (1’ st Marzeglia), Romeo. A disposizione Rivaldo, Vanzulli, Bredice, Tagliabue, Confalonieri. All. Tricarico.

Arbitro Ossoli di Monza (Colombo e Porretto di Busto Arsizio).

Marcatori: 23’ pt Bajoni (So), 26’ st Bezzi (So), 38’ st Villani (So).

Risultati: Accademia Inveruno-Amici dello sport 2-1, Aurora Cmc Uboldese-Mariano 2-1, Baranzatese-Universal Solaro 0-0, Besnatese-Base 96 Seveso 3-5, Esperia Lomazzo-Lentatese 2-2, Morazzone-Meda 1-2, Solese-Fbc Saronno 3-0, Valle Olona-Ispra 1-4. Classifica: Meda e Base 96 Seveso 15 punti, Universal Solaro 14, Ispra e Fbc Saronno 12, Valle Olona, Esperia Lomazzo, Lentatese e Baranzatese 10, Besnatese 8, Solese e Accademia Inveruno 6, Mariano 5, Amici dello sport e Aurora Cmc Uboldese 3, Morazzone 0.

