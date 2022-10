x x

GERENZANO – In Seconda categoria, alla sesta giornata, brillante domenica pomeriggio per la Gerenzanese che con un secco 3-0 ha espugnato il campo del Marnate Gorla: doppietta di Geron e gol di Ciuciu.

Risultati: Cistellum-Oratorio Lainate 2-2, Cogliatese-Lonate Pozzolo 3-0, Lainatese-Ardor 2-3, Marnate Gorla-Gerenzanese 0-3, Nuova Abbiate-Pro Juventute 2-1, Oratorio San Francesco-Antoniana 0-0, Solbiatese-Gorla Minore 1-4, Torino club-Borsanese 3-2. Classifica: Gorla Minore 16 punti, Nuova Abbiate 15, Antoniana 14, Cistellum 13, Gerenzanese 12, Lainatese, Marnate Gorla e Solbiatese 10, Oratorio San Francesco 9, Ardor 8, Cogliatese 6, Pro Juventute, Oratorio Lainate e Torino club 4, Lonate Pozzolo 1, Borsanese 0.

Le altre partite del girone: Pro Juve, Cogliatese, Abbiate e Cistellum

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

09102022