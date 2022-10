x x

SARONNO – La pioggia battente di domenica mattina non ha fermato gli organizzatori e i partecipanti della StraMatteotti la corsa organizzati dall’associazione Il Gabbiano per coinvolgere i residenti del quartiere saronnese.

Malgrado le avverse condizioni meteo gli organizzatori hanno deciso di tenere comunque l’evento una scelta che ha entusiasmato diverse famiglie che si sono presentate armate di impermeabili e ombrelli alla partenza. Al via un nutrito gruppo dell’associazione Saronno rugby, tante famiglie, alcuni amici a quattro zampe e l’assessore Gabriele Musarò che ha collaborato coi volontari facendo il chiudifila.

Così con ombrelli e pettorine i partecipanti hanno letteralmente colorato il quartiere, decisamente grigio e spento a causa della pioggia, prima di ritrovarsi all’oratorio per il pranzo tutti insieme.

Non sono mancate ovviamente le premiazioni: primo posto per Enea Cassani, seguito da Simone Bellotto e da Stefano Ceriani. Tra i premi speciali quello per il primo cane Gipsy, per la partecipante più giovane la piccola Vittoria (nata lo scorso 21 marzo) e il concorrente più longevo Franco Della Valle classe 1938.

Nel pomeriggio ancora intrattenimento e divertimento all’oratorio di via Torricelli con prove pratiche ed esercitazioni di rugby e con l’associazione pugilistica cittadina.

