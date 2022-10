x x

SARONNO – “Facciamo un rapido riassunto: la Lega fa una nota in cui stigmatizza l’opportunità politica della nomina della moglie di un assessore commissario a pagamento di una commissione comunale, l’Amministrazione risponde con una nota dirigenziale in cui dice che è tutto lecito ma che l’interessata si è dimessa per impegni di lavoro. Segue sui social una nota del presidente del consiglio comunale che tira le orecchie agli uffici che hanno messo in imbarazzo il sindaco. Finita così? E la politica dov’è? E la maggioranza che fine ha fatto? Neanche un grazie alla Lega che si è accorta di quello che era sfuggito al sindaco Augusto Airoldi?”

Chiosa ironica per il capogruppo di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone che riporta il dibattito politico sulla vicenda che settimana scorsa ha provocato non pochi scossoni in maggioranza.

“Mi fanno piacere le voci che parlano di molti i dubbi, critiche e perplessità anche tra le fila della coalizione che sostiene il sindaco. Dimostrando che c’è, anche se non si vede, qualcuno che comprende e non condivide le inopportune scelte dell’Amministrazione.E confermano quanto sia dubbia l’opportunità politica di tale provvedimento”.

E rincara: “E’ stata una scelta quanto meno imbarazzante, ma lo è ancor di più il meccanismo vetero comunista che si è attivato subito dopo. Si è data la totale responsabilità alla dirigenza a cui per legge spetta la nomina ma… davvero vogliamo credere che sia stata una scelta fatta in autonomia senza informare il sindaco e la Giunta? E poi ecco il colpo alla Ddr: incredibilmente la professionista selezionata ritira la sua candidatura seguita dalla bacchettata del presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli che “sgrida e riprende” gli uffici che creano imbarazzo al sindaco. Ma al netto della fiducia e della condivisione di intenti e di provvedimenti che dovrebbe esserci tra primo cittadino e dirigente, il sindaco non dovrebbe vigilare? Questa volta ci ha pensato la Lega… la prossima ce la farà Airoldi da solo? O magari prima la politica avrà qualcosa da dire? Qualche testa da chiedere?”

