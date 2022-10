x x

SARONNO – “A completamento definitivo di tutto il progetto di riqualificazione della via Roma predisposto dall’Amministrazione comunale, nella mattinata di oggi sono state posizionate le piantine che abbelliscono le aiuole lungo il tratto della strada compreso tra gli incroci con via Guaragna e via Manzoni”: lo fa sapere l’Amministrazione civica.

Proseguono dal Comune: “L’intervento massiccio avviato un anno fa si può dunque dire concluso: la carreggiata è stata dotata di una pista ciclopedonale ben segnalata, i marciapiedi sono stati allargati per poter conservare le alberature sane e in sicurezza, gli incroci semaforici sono stati dotati di segnalatore per non vedenti e di un dispositivo per il transito delle biciclette, le aiuole sono state ampliate ed ora piantumate con il verde. Lo Street party di via Roma organizzato per il pomeriggio di domenica 16 ottobre sarà l’occasione per inaugurare con i cittadini e i commercianti la trasformazione di questa via che sfocia nel centro storico cittadino”.

11102022