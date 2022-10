x x

CERMENATE – La società Virtus Calcio Cermenate non poteva certo chiedere partenza migliore per i loro ragazzi del calcio a5. Quattro partite ufficiali, due di FIGC e due di CSI e quattro vittorie. La stagione si è aperta giovedì 29 settembre a Sirtori (LC) in casa della temibilissima JL Fustal con la vittoria dei ragazzi di mister Borghi per 5 a 3. Poi l’esordio nel campionato CSI con la vittoria, in casa, per 9 a 2. Ancora CSI nella difficile trasferta brianzola contro la ‘nuova’ Colnago c5 con la vittoria dei cermenatesi per 9 a 5 e infine ieri nella seconda giornata di FIGC in casa dell’Olgiate Aurora con la quarta vittoria consecutiva per 3 a 0 nel segno di Beretta, un ritorno importante, un ragazzo legato a Luca Checola da un’amicizia ormai ventennale. Una partita, quella di ieri, molto difficile, equilibrata nel primo tempo chiuso per 0 a 0 con però un goal clamoroso annullato a Checola e una seconda frazione ad appannaggio della Virtus. Al settimo minuto su schema da calcio d’angolo goal di Beretta; al quindicesimo ancora Beretta con un missile nel sette e al minuto 25 invenzione di Beqiri per il definitivo 3 a 0.

PROFILO BASSO – La società invita però a tenere un “profilo basso perché la stagione sarà difficilissima e già lunedì si torna in casa per il derby contro l’Amor; partita davvero insidiosa ma siamo certi che i giorni ragazzi venderanno cara la pelle!

MISTER BORGHI, “SIAMO STATI SQUADRA”– A fine partita abbiamo intervista mister Andrea Borghi, entusiasta della prova dei ‘suoi’ ragazzi. “Partita difficile contro una squadra forte e ben organizzata; dopo un primo tempo di studio dove siamo stati bravi a non farci innervosire dall’arbitro, nel secondo tempo è uscita la maggior esperienza e la qualità dei ragazzi che hanno dimostrato una volta di più di essere dei grandi giocatori”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

15102022