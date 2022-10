Calcio 1′ cat: vince e vola l’Sc United, Rovellasca dilagante, battuti Salus Turate e Ceriano. Pari Tradate

ROVELLASCA – Nel girone A di Prima categoria, 7′ giornata, oggi Lonate Ceppino-Sommese 1-5, Olimpia-Salus Turate 2-0, Tradate-Arsaghese 1-1 con gol tradatese di Bigoni; e Gallarate-Pro Azzurra Mozzate 0-1 grazie alla segnatura di Dell’Occa. In classifica, prime con 16 punti Gallarate, Olimpia e Laveno Mombello, segue la Pro Azzurra con 14 punti. Tradate a quota 8 e Salus Turate ultima a 3 punti.

Nel girone B, sempre 7′ giornata, Db Cesano Maderno-Rovellasca 1910 0-3: largo successo dunque per la formazione di mister Gionata Brittanni, con le reti di Marchesotti e doppietta di Tallarita. Vola anche l’Sc United, vittorioso in casa 1-0 sul Monnet Xenia (gol di Livelli); sconfitta 3-1 in trasferta per l’Asd Ceriano battuto sul campo del Portichetto Luisago. In classifica, Ardita al comando con 19 punti, segue Bovisio Masciago a 17 e Sc United a 14. Asd Ceriano 11 punti e Rovellasca 10.

