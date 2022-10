x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Lorenzo Puzziferri, consigliere comunale di Obiettivo Saronno in merito alla situazione dello strutture sportive cittadine

Negli scorsi giorni, ho sentito tante parole del sindaco Augusto Airoldi a favore di alcune nostre associazioni sportive che hanno accolto l’invito di sue richieste di incontro, col pensiero di potersi confrontare su qualcosa di costruttivo per poter migliorare le condizioni logistiche e strutturali dei vari team.

Ovviamente nulla di tutto questo: parole, foto di rito e i vari dirigenti sportivi lasciati nel limbo per settimane in attesa di avere riscontri positivi sulla risoluzione di problematiche dipendenti esclusivamente dall’Amministrazione comunale.

Sul pratico, purtroppo la Giunta Comunale non si rende conto, ma ci sono veramente delle necessità che non possono aspettare e i soldi (2,5 mln di euro) sono a disposizione nelle casse comunali da molto tempo.

Il problema però manca dalla premessa, a queste persone dello Sport non importa, perchè se ci fosse stato un minimo di interesse, il Sindaco e l’Assessore si sarebbero organizzati per presentarsi all’invito della prima partita allo stadio colmo di famiglie e ragazzi, oppure non si sarebbero persi una gara finale in cui Saronno è diventata per la prima volta nella sua storia Campione d’Italia a livelli assoluti.

Ovviamente che siani presenti o meno, non cambierà nulla sulla performance delle squadre, però invito il sindaco a presentarsi nei vari centri sportivi 1/2 ore prima delle attività, così che possa rendersi conto di quanto impegno ci sia dietro da parte di un volontario per garantire ospitalità a spettatori e atleti che ricordo come fatto anche dalle varie testate giornalistiche, che spesso e volentieri si devono preoccupare di pulire addirittura da ragnatele e sporcizie spalti, spogliatoi e aree comuni, quando le associazioni sportive pagano l’utilizzo delle varie strutture al Comune per poterle usufruire.

Questa situazione è al corrente da parte della Giunta da oltre un anno poichè da me segnalata, ma purtroppo siamo ancora punto a capo ed è ancor più preoccupante quando alcuni di questi luoghi sono frequentati dagli studenti saronnesi e sportivi che hanno il diritto di muoversi in spazi puliti e sicuri.

(foto condivisa dal consigliere sulla partita di domenica all’fbc)