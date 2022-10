x x

SARONNO – L’obiettivo è quello di “garantire la sicurezza degli utenti della strada”, lo strumento la riduzione dei limiti di velocità. E’ il nuovo provvedimento preso dall’Amministrazione comunale ed entrato in vigore lo scorso 13 ottobre in via Legnani, l’arteria che porta da via Colombo che permette di attraversare Saronno da est e ovest fino alle porte della Ztl.

L’ordinanza è dunque in vigore da qualche giorno ma, un po’ come la riduzione del limite in via Miola nei pressi del dosso, non è ancora stata resa nota se non con la pubblicazione all’albo pretorio.

Cosa prevede il provvedimento? “In via Legnani, nel tratto compreso tra via Vergani e il civico 4 (all’altezza dell’istituto Padre Monti ndr), saranno posizionati i cartelli che impongolo come limite di velocità quello di 30 chilometri all’ora mentre dal civico 4 e via Silvio Pellico arriverà la segnalatica per informare gli automobilisti del nuovo limite a 10 chilometri all’ora”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn