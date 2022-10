x x

UBOLDO – E’ stato portato all’ospedale Sant’Anna di Como in codice giallo l’operaio vittima di un infortunio sul lavoro. E’ successo stamattina prima delle 8 in via Caduti della Liberazione dove ha sede l’azienda specializzata nella produzione di nastro adesivo.

Durante la movimentazione di una bobina da 700 chili un lavoratore è stato colpito alle gambe finendo a terra. E’ stato subito soccorso dai colleghi a cui si sono aggiunti nel giro di pochi minuti anche i mezzi inviati da Areu.

Sono arrivate un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella e l’automedica: il personale dei due mezzi in concerto ha prima stabilizzato le condizione del 57enne e poi l’ha trasferito all’ospedale comasco per le cure del caso.

Sul posto anche la polizia locale con il comandante Alfredo Pontiggia che i tecnici dell’Ats ha realizzato i rilievi necessari a risalire alla dinamica del sinistro.

