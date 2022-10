x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito ai nuovi limiti di via Legnani

Ha trovato ampia eco sulla stampa una ordinanza che disciplina la circolazione in via Legnani, riducendone la velocità a 30 km/h e a 10 Km/h in prossimità dell’intersezione con via P. Luigi Monti, e via Silvio Pellico. Si tratta di una via a senso unico, stretta e in leggera discesa, con parcheggi posti a spina di pesce rispetto alla carreggiata, che a metà si restringe ulteriormente, e in cui insistono una scuola, la Chiesa dell’Istituto Padre Monti, un centro medico, un oratorio, che conduce all’Ospedale cittadino ed è ai margini della ZTL. Si tratta, inoltre, di una via dotata di marciapiede su un solo lato che costringe spesso i pedoni di passaggio e chi ha parcheggiato l’auto ad utilizzare la carreggiata. Inoltre, in prossimità dell’intersezione con le altre due vie, vi è un rialzo con una pavimentazione nobile e delicata, per di più posta in una curva impegnativa che impone una marcia lenta.

Tutte queste motivazioni impongono di valutare, in questa come in altre zone che presentano problematiche di sicurezza, i più opportuni interventi a tutela dei cittadini, siano essi pedoni, ciclisti, o automobilisti.



Proprio in questi giorni sono al lavoro in città, anche con rilievi fotografici e misurazioni, i tecnici incaricati della società che si sta occupando di redigere il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano, uno strumento fondamentale, per migliorare la qualità della mobilità e la sicurezza della circolazione sul nostro territorio.

I tecnici si occuperanno, ovviamente, anche di analizzare i problemi della circolazione in questa zona e proporranno le più adeguate misure di moderazione. “L’ordinanza che modifica i limiti di velocità su via Legnani – spiega l’assessore alla Mobilità, Franco Casali

– non entrerà in vigore se non al momento in cui verranno posizionati i nuovi cartelli, cosa che, considerati gli attuali tempi di consegna, richiederà diverse settimane. Ciò darà modo alla società incaricata del nuovo PGTU di completare il proprio lavoro e di proporre, tra

l’altro, le migliori soluzioni anche per questo tratto di strada. Tutto ciò ci consentirà di rispondere al meglio anche alle molte segnalazioni che ci sono pervenute da residenti nella zona e genitori che accompagnano i figli a scuola e all’Oratorio, preoccupati per l’incolumità

propria e dei propri figli”.

