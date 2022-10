x x

MORAZZONE / SARONNO – Novità al Morazzone calcio ultimo nel campionato di Promozione: dopo l’esonero di Michelangelo Epifani alla guida della squadra è stato chiamato un volto molto noto anche ai tifosi di Saronno, ovvero Alessandro Marzio che da calciatore era stato una delle bandiere del Fbc. Per poi intraprendere la carriera da allenatore: Marzio ha dunque accettato la sfida di “salvare” un Morazzone partito davvero male in questa stagione.

In passato aveva allenatore anche altre squadre locali, in categorie superiore; dal Verbano alla Varesina in serie D. Debutto previsto col Morazzone domenica in casa contro il Cas Amici dello sport.

Risultati e classifica

7′ giornata, domenica scorsa: Cas Amici dello sport-Esperia Lomazzo 2-1, Base 96 Seveso-Aurora Cmc Uboldese 3-1, Besnatese-Valle Olona 4-1, Fbc Saronno-Ispra 1-0, Lentatese-Morazzone 0-0, Mariano-Accademia Inveruno 1-0, Universal Solaro-Solese 2-1, Meda-Baranzatese 0-1. Classifica: Base 96 Seveso 18 punti, Universal Solaro 17, Fbc Saronno e Meda 15, Baranzatese 13, Ispra calcio 12, Besnatese e Lentatese 11, Esperia Lomazzo e Valle Olona 10, Mariano 8, Accademia Inveruno, Cas Amici dello sport e Solese 6, Aurora Cmc Uboldese 3, Morazzone 1.

(foto da Paolozerbi.com: Alessandro Marzio)

19102022