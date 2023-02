SARONNO – In occasione della sfida di domani tra Fbc Saronno e Morazzone intervistiamo Alessandro Marzio, ex giocatore dell’Fbc Saronno negli anni 1991-1997. La sua carriera è proseguita poi come allenatore prima alla Varesina e ora al Morazzone in cui è subentrato a stagione iniziata.

Che ricordi hai dei tuoi anni al Saronno?

L’esperienza a Saronno è stata importantissima. E’ stato il mio esordio in prima squadra e devo tanto a questa società. Quando sono arrivato eravamo in serie D. Il campionato era difficile per via della grande qualità tecnica da parte di tutte le squadre.

L’anno dopo Preziosi ha acquisito la squadra e abbiamo rapidamente fatto il doppio salto di categoria. “Sono stati tutti anni positivi e quindi ho un bellissimo ricordo”.

Come può domani il Morazzone creare difficolta all’Fbc Saronno che domenica ha vinto la decima partita di fila in campionato?

Saronno ha un organico importante. La continuità di risultati testimonia la forza della squadra. Dobbiamo rispettare questa squadra e dobbiamo fare una partita al di sopra dei nostri standard.

Bisogna avere un pizzico di coraggio e non solo di timore. “attualmente siamo ad alto rischio in classifica e dobbiamo cercare di fare il risultato migliore possibile”.

