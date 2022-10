x x

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Parco dei Mughetti.

“Nelle prossime settimane l’area naturalistica del Fontanile di San Giacomo sarà interessata da lavori forestali di ripulitura, taglio piante, esbosco e messa a dimora di piantine autoctone.

L’obiettivo dei lavori è quello di realizzare la miglioria forestale di porzioni di bosco giunte ormai a maturità e in fase di deperimento, caratterizzate inoltre dalla presenza di specie alloctone (robinia e ciliegio tardivo).

Si interverrà anche in un altro lotto in Comune di Gerenzano (Via Inglesina) e in due lotti boschivi in Comune di Uboldo e Origgio. Dopo i lavori principali, verranno realizzate le manutenzioni necessarie per la cura del “nuovo” bosco per una durata di 5 anni.

Il progetto “Boschi migliori” è finanziato con i fondi ottenuti dal Parco dei Mughetti grazie al bando di Regione Lombardia “Misure forestali – Pianura e collina”.

Si raccomanda ai fruitori del Parco la massima attenzione nel rispettare il divieto di accesso alle aree di cantiere.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio del Parco dei Mughetti via e-mail ([email protected]) o via telefono (02-96951140)”

