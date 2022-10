x x



SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione su abbattimenti e piantumazioni in arrivo dopo la reazione della città per gli abbattimenti in via Cattaneo.

Con l’arrivo dell’autunno in questi giorni sono iniziate le attività connesse alle previste nuove piantumazioni. La sequenza degli interventi prevede, come da indicazioni del dottore agronomo incaricato, l’abbattimento delle circa 90 piante morte o gravemente malate e non recuperabili, il deceppamento di queste e delle tante piante morte da anni e mai sostituite, gli interventi di alleggerimento, sanificazione e concimazione del terreno, l’allargamento ove necessario dei tondelli, la graduale messa a dimora delle 128 nuove piante una volta completati gli interventi preparatori, la bagnatura iniziale dopo l’impianto e quelle successive ove necessario. I primi interventi riguardano piazzetta della Croce, via Cattaneo, il Parco del Seminario, via San Dalmazio, via Buraschi.

Questo piano di piantumazioni, mai messo in atto in precedenza da alcuna Amministrazione, prevede la scelta di tipologie di piante che meglio si adattano ai cambiamenti climatici, con periodi di grande siccità alternati da quelli di piovosità molto intensa. Le essenze arboree comprendono tra le altre, il tiglio, l’acero campestre, il bagolaro, il leccio. Il faggio, che richiede terreni freschi, leggeri e umidi che si trovano tipicamente nelle zone montane e collinari, non rientra purtroppo tra le specie adatte ai climi della nostra pianura.

Invitiamo i cittadini a tollerare i piccoli disagi causati da questi lavori, certi che potranno apprezzare lo sforzo che l’Amministrazione comunale sta compiendo per dare un concreto contributo al miglioramento dell’ambiente e della vivibilità della città, uno dei punti cardine del nostro programma elettorale.

