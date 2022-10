x x

SARONNO – L’intervento è stato realizzato nella giornata di ieri e ha dato a via Cattaneo, l’arteria che costeggia il “retro” dello stadio Colombo Gianetti, un volto decisamente inendito.

Nella giornata di giovedì 20 ottobre giardinieri in azione alle porte di Saronno. Sono state tagliate le 5 piante, robinie, che troneggiavano nell’aiuola tra il parcheggio e la strada. Una novità che non è passata inosservata anche perchè come dimostra il confronto tra la foto offerta da Google maps e quella scattata nel pomeriggio di ieri l’intervento ha completamente cambiato il volto dell’arteria.

Al momento non sono stati resi noti ne le motivazioni dell’intervento ne informazioni sull’eventuale sostituzione delle essenze. L’ultimo abbattimento realizzato dall’Amministrazione comunale su questo fronte ha riguardato due piante al quartiere Matteotti che costituivano un’ostacolo nell’ambito dell’intervento di riqualificazione dell’area attorno alla nuova palazzina X2.

