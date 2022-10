x x

UBOLDO – Dopo il comune di Solaro, anche quello di Uboldo, visto le temperature degli ultimi giorni posticipa l’accensione dei riscaldamenti nelle abitazioni private e nelle attività produttive e commerciali.

Con l’ordinanza sindacale, emessa ieri 20 ottobre è disposta “la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento sul territorio di Uboldo”. In sostanza il provvedimento posticipa l’accensione dei riscaldamenti al 29 ottobre”.

Sono previste però delle eccezioni: “Tale disposizione non si applica agli edifici adibiti a scuole dell’infanzia, asili nido, ambulatori medici e strutture adibite al ricovero di soggetti fragili e agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione”.

