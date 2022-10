x x

SARONNO – Prove tecniche con le luminarie nel centro storico di Saronno, nelle scorse ore. Diversi cittadini hanno notato come fossero accese in pieno giorno, e fosse accesa anche la musica diffusa dagli altoparlanti installati negli ultimi giorni assieme alle luminarie stesse, per assicurare la filoduffusione in tutta la zona pedonale cittadina.

Luci pronte per la Festa del Trasporto

Dunque, è già il momento dei test, dopo l’intervento dei tecnici chiamati dal Duc, il Distretto del commercio, per abbellire il centro non solo in vista delle festività natalizie ma guardando anche al presente: per la prima volta si è pensato alle luminarie “prolungate”, ovvero di fare in modo che fossero presenti già per la Festa del Trasporto, ricorrenza sentitissima a Saronno e prevista in questo fine settimana.

