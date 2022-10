Calcio Eccellenza, decolla l’Ardor Lazzate

x x

LAZZATE – Prosegue la serie positiva dell’Ardor Lazzate, che sembra davvero avere ingranato, in questo campionato di Eccellenza. Si è arrivati alla 8′ giornata ed i gialloblù oggi pomeriggio hanno espugnato il campo del Muggiò, è finita 4-2 per i lazzatesi. A d aprire le marcature Zucchetti dell’Ardor dopo appena tre minuti di gioco con raddoppio di Artaria al 18′. Prima del riposo però il Muggiò ha rimesso tutto in discussione con la rete di Lazzaroni al 49′. Nella ripresa al 10′ il momentaneo pari firmato da Patete; ma poi ancora a segno Lazzate, con Corioni al 17′ e Artaria al 25′.

Risultati: Calvairate-Club Milano 1-0, Castello Cantù-Vis Nova Giussano 1-1, Gavirate-Accademia pavese 2-2, Muggiò-Ardor Lazzate 2-4, Pontelambrese-Pavia 0-4, Solbiatese-Virtus Binasco 3-1, Verbano-Oltrepò 1-0, Vergiatese-Sestese 3-0, Vogherese-Magenta 2-1. Classifica: Pavia 22 punti, Vogherese 20, Oltrepò 19, Club Milano 18, Castello Cantù 16, Sestese e Verbano 15, Magenta e Ardor Lazzate 14, Calvairate 13, Solbiatese e Vergiatese 11, Gavirate e Accademia pavese 9, Virtus Binasco, Pontelambrese e Vis Nova 5.

(foto archivio: a destra, Luca Artaria)

